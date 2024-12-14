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رويترز: المشرعون في جورجيا ينتخبون السياسي المناهض للغرب ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا جديدا للبلاد

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:51
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