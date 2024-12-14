Advertisement

أخبار عاجلة

البيان الختامي للجنة الاتصال العربية: المرحلة الدقيقة في سوريا تستوجب حوارا وطنيا شاملا

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيان الختامي للجنة الاتصال العربية: إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة في سوريا
lebanon 24
14/12/2024 21:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للجنة الاتصال العربية: ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في سوريا
lebanon 24
14/12/2024 21:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للجنة الاتصال العربية: ندعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا
lebanon 24
14/12/2024 21:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للجنة الاتصال العربية: هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة
lebanon 24
14/12/2024 21:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:21 | 2024-12-14
14:19 | 2024-12-14
14:11 | 2024-12-14
14:06 | 2024-12-14
14:04 | 2024-12-14
13:49 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24