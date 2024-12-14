أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الشاباك وضباط كبار في الجيش التقوا مدير المخابرات الأردنية العامة وكبار القادة العسكريين الأردنيين للتنسيق بشأن الوضع في سوريا

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