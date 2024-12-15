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القسام: تمكنا من قنص جندي إسرائيلي في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
15-12-2024 | 01:19
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