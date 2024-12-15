Advertisement

أخبار عاجلة

عضو الكنيست عن اللكيود موشي سعادة لإذاعة الجيش: علينا التوصل لصفقة لا تتخلى عن أي أحد ومستعدون لأثمان موجعة

Lebanon 24
15-12-2024 | 02:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع المختطفين
lebanon 24
15/12/2024 13:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير تل أبيب لدى واشنطن لإذاعة الجيش الإسرائيلي: قريبون من التوصل إلى اتفاق في لبنان وقد يحدث ذلك خلال أيام
lebanon 24
15/12/2024 13:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت: بالإمكان التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وعلينا تقديم تنازلات والجيش يعرف واجبه
lebanon 24
15/12/2024 13:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراب التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
15/12/2024 13:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:57 | 2024-12-15
05:56 | 2024-12-15
05:22 | 2024-12-15
05:20 | 2024-12-15
05:14 | 2024-12-15
04:57 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24