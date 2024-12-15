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البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: أشكر الرئيس الفرنسي الذي خصني بالدعوة إلى فرنسا للمشاركة في افتتاح كنيسة نوتردام

Lebanon 24
15-12-2024 | 03:41
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