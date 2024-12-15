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وزير الداخلية التركي: 7600 سوري عادوا إلى بلادهم عبر الحدود التركية خلال 5 أيام بعد سقوط الأسد

Lebanon 24
15-12-2024 | 05:14
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