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الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على تواصل دائم بشأن الوضع في سوريا

Lebanon 24
15-12-2024 | 10:41
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