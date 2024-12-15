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وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات في سوريا من أجل حماية مصالح إيران وأمنها القومي

Lebanon 24
15-12-2024 | 11:20
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