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يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: بالإمكان إبرام صفقة تبادل للأسرى قبل عيد الأنوار نهاية الشهر الجاري

Lebanon 24
15-12-2024 | 13:24
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