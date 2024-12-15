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الجولاني يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة إعادة النظر في خارطة الطريق التي وضعها مجلس الأمن عام 2015
Lebanon 24
15-12-2024
|
16:02
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