إدارة مستشفى كمال عدوان: إصابة بعض أفراد الطواقم الطبية أثناء محاولتهم دفن الشهداء ونحذّر من كارثة وشيكة بسبب عجزنا عن انتشال الشهداء من محيط المستشفى ودفنهم

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