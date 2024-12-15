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إدارة مستشفى كمال عدوان: إصابة بعض أفراد الطواقم الطبية أثناء محاولتهم دفن الشهداء ونحذّر من كارثة وشيكة بسبب عجزنا عن انتشال الشهداء من محيط المستشفى ودفنهم

Lebanon 24
15-12-2024 | 17:37
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