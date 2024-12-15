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العربية: السفارة السورية بواشنطن ستبقى مغلقة رغم السماح برفع العلم الجديد

Lebanon 24
15-12-2024 | 23:14
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