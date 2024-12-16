Advertisement

أخبار عاجلة

الملك الأردني عبدالله الثاني يتوجه الى مصر

Lebanon 24
16-12-2024 | 03:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وجهود التوصل لتهدئة شاملة في المنطقة
lebanon 24
16/12/2024 13:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها مع مرور أكثر من عام من حرب إسرائيل على غزة والحروب في المنطقة يجب أن تتوقف فورا
lebanon 24
16/12/2024 13:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الصفدي ينقل للرئيس السوري رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها
lebanon 24
16/12/2024 13:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله أكد خلال اتصال مع المستشار الألماني على ضرورة وضع السوريين مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة
lebanon 24
16/12/2024 13:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:14 | 2024-12-16
06:13 | 2024-12-16
06:06 | 2024-12-16
06:05 | 2024-12-16
06:05 | 2024-12-16
06:04 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24