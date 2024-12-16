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بوتين: جيشنا يمسك بزمام المبادرة على طول خط التماس مع أوكرانيا وقواتنا سيطرت على 189 منطقة سكنية خلال العام الماضي

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:44
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