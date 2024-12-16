"لبنان24": وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يجتمع مع نظيره اليوناني في السرايا الحكومي فيما يُعقد لقاء آخر بين قائد الجيش جوزاف عون وقائد الجيش اليوناني

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