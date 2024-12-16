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يسرائيل هيوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي: من الأفضل الذهاب في منحى يسمح لنا برؤية عودة المختطفين في أسرع وقت

Lebanon 24
16-12-2024 | 08:58
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