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رويترز: البرلمان الألماني يصوت بسحب الثقة من حكومة المستشار أولاف شولتس

Lebanon 24
16-12-2024 | 10:36
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