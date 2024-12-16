Advertisement

أخبار عاجلة

مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي: يجب وقف إطلاق النار والعمل على إطلاق سراح الرهائن في غزة والتوصل إلى حل الدولتين

Lebanon 24
16-12-2024 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: حماس رفضت مرة أخرى إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن لتأمين وقف إطلاق النار والإغاثة لشعب غزة
lebanon 24
16/12/2024 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: أهمية ضبط النفس والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة
lebanon 24
16/12/2024 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: صوتنا لوقف إطلاق النار في غزة ونطالب بإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
16/12/2024 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: أكدت لوزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ضرورة تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى #حماس وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
16/12/2024 22:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:07 | 2024-12-16
14:53 | 2024-12-16
14:52 | 2024-12-16
14:44 | 2024-12-16
14:37 | 2024-12-16
14:36 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24