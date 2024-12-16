Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: نعمل مع "قسد" والمجتمع الدولي لمنع داعش من السيطرة على أي من مراكز اعتقال عناصر التنظيم في سوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: قواتنا ستواصل مهمتها في سوريا لمنع "داعش" من "استغلال" الأوضاع
lebanon 24
16/12/2024 22:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية: القوات الأميركية موجودة في سوريا لهزيمة "داعش"
lebanon 24
16/12/2024 22:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم كتائب "حزب الله- العراق": لم نقرر بعد إرسال عناصرنا إلى سوريا للمساهمة في ردع الجماعات المجرمة (الجزيرة)
lebanon 24
16/12/2024 22:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الشؤون الإنسانية في سوريا: عدم التعامل مع الوضع الإنساني في البلاد قد يخلق بيئة تستغلها العناصر "الإرهابية" وخاصة "داعش"
lebanon 24
16/12/2024 22:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:07 | 2024-12-16
14:53 | 2024-12-16
14:52 | 2024-12-16
14:44 | 2024-12-16
14:37 | 2024-12-16
14:36 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24