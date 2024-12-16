Advertisement

أخبار عاجلة

سبوتنيك: إنزال مروحي إسرائيلي استمر 20 دقيقة ليل الإثنين قرب موقع عسكري في محيط دمشق

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استمرّ 20 دقيقة.. إنزال إسرائيلي قرب دمشق ومصادر تكشف التفاصيل
lebanon 24
17/12/2024 08:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مجندة ونقلها بمروحية بعد استهداف مسيّرة لموقع عسكري في الشمال
lebanon 24
17/12/2024 08:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مروحيات عسكرية تشارك منذ 25 دقيقة في مطاردة مسيرات دخلت من لبنان
lebanon 24
17/12/2024 08:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري للعربية: 24 غارة إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في ريف دمشق
lebanon 24
17/12/2024 08:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:24 | 2024-12-17
01:19 | 2024-12-17
01:08 | 2024-12-17
01:07 | 2024-12-17
00:56 | 2024-12-17
00:55 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24