وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تواصلت عبر وسطاء مع دمشق للعثور على رفات الجاسوس إيلي كوهين الذي أُعدم عام 1965 ورفات جندي قُتل في معركة عام 1982 في لبنان ونُقل إلى سوريا

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