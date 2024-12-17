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خامنئي: الكيان الصهيوني واهم بأنه يحاصر حزب الله عن طريق سوريا ليقضي عليه لكن من سيتم القضاء عليه فعلياً هي "إسرائيل"

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:06
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قاسم: "حزب الله" خسر في هذه المرحلة خطّ الإمداد العسكريّ عبر سوريا ولكن هذه الخسارة تفصيل في العمل المقاومة ويمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى والمقاومة مرنة وعليها أن تتكيف مع الظروف لتقوية قدراتها
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