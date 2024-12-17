حمية: الرئيس ميقاتي كان على اتّصال يوميّ بالمعنيين وبأصحاب النفوذ على مستوى العالم ونحن في الوزارة كان هاجسنا سلامة الطيران وهدفنا كان إبقاء مطار بيروت يعمل بشكل مستمرّ

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