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جون كيربي لشبكة إن بي سي: من مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة وألا تشكل تهديدا لجيرانها

Lebanon 24
17-12-2024 | 07:53
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