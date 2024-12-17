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وزير الاعلام زياد مكاري: رئيس الحكومة دعا لوجوب وقف الخروقات الإسرائيلية وغداً سيُعقد اجتماع للجنة الناقورة لوضع حدّ للخروقات

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:49
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