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رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة لسكاي نيوز عربية: من مهام الحكومة الانتقالية عقد مؤتمر وطني عام تنتج عنه لجنة تأسيسية لتشكيل دستور جديد

Lebanon 24
17-12-2024 | 12:13
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