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كراكاس ترفض العقوبات الكندية وتصفها بالمحاولة الفاشلة للضغط على فنزويلا وتصف كندا بالعبد الصالح للإمبريالية (الميادين)

Lebanon 24
17-12-2024 | 13:05
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