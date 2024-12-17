Advertisement

أخبار عاجلة

مسيرات إسرائيلية تستهدف منازل في محيط منطقة المصلّبة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

Lebanon 24
17-12-2024 | 19:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق نيرانها على المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
lebanon 24
18/12/2024 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق نيرانها على المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
lebanon 24
18/12/2024 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جوية إسرائيلية تستهدف منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
18/12/2024 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة بنت جبيل وأطراف بلدتي الشعيتية وجبال البطم في جنوب لبنان
lebanon 24
18/12/2024 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:32 | 2024-12-18
03:29 | 2024-12-18
03:28 | 2024-12-18
03:19 | 2024-12-18
03:12 | 2024-12-18
03:11 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24