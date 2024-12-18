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الجيش الإسرائيلي: إصابة سائق حافلة إسرائيلي برصاص فلسطينيين عند قبر يوسف في نابلس

Lebanon 24
18-12-2024 | 01:27
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