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الخارجية الروسية: بذلنا جهودا كبيرة لتحقيق تسوية سياسية في سوريا لكن السلطة فشلت في إقامة حوار بناء مع المعارضة
Lebanon 24
18-12-2024
|
02:45
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