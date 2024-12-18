Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد ضده

Lebanon 24
18-12-2024 | 03:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: المحكمة المركزية ترفض طلب نتنياهو تقليص عدد جلسات الاستماع لإفادته إلى يومين أسبوعيا في قضايا الفساد
lebanon 24
18/12/2024 18:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يطلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيا بواقع 4 ساعات لكل جلسة في قضايا الفساد
lebanon 24
18/12/2024 18:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد أسير في غزة: التقينا نتنياهو وطالبنا بإعادة المختطفين دفعة واحدة ولم يعد بذلك
lebanon 24
18/12/2024 18:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى في اتهامات الفساد (رويترز)
lebanon 24
18/12/2024 18:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:18 | 2024-12-18
11:17 | 2024-12-18
11:16 | 2024-12-18
11:16 | 2024-12-18
11:15 | 2024-12-18
11:14 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24