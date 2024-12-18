Advertisement

أخبار عاجلة

جيروزاليم بوست: نتنياهو أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في جبل الشيخ إلى أن يتم التوصل إلى ترتيب جديد يضمن أمن إسرائيل

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وجه الجيش بالبقاء في جبل الشيخ حتى نهاية 2025
lebanon 24
18/12/2024 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنبقى في هذه النقطة المهمة بقمة جبل الشيخ حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل
lebanon 24
18/12/2024 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو: سنختبر قدرتنا على التحرك ضدّ تهديد إيران النووي مع الإدارة الأميركية الجديدة
lebanon 24
18/12/2024 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن حادثة البترون.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
lebanon 24
18/12/2024 18:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:18 | 2024-12-18
11:17 | 2024-12-18
11:16 | 2024-12-18
11:16 | 2024-12-18
11:15 | 2024-12-18
11:14 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24