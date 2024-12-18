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دبلوماسي أوروبي: يجب انتظار الأسابيع القليلة المقبلة قبل اتخاذ اي قرار بشأن العقوبات على سوريا

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:00
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