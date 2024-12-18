Advertisement

أخبار عاجلة

القسام: فجرنا ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
18-12-2024 | 11:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام : فجرنا منزلا مفخخا وأوقعنا 11 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
19/12/2024 01:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة ناسفة وجرافة عسكرية بقذيفة تاندوم بحي تل الزعتر شمالي القطاع
lebanon 24
19/12/2024 01:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا 4 صهيونية بقذيفة تاندوم في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة
lebanon 24
19/12/2024 01:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: فجرنا ناقلة جند واستهدفنا دبابة ميركافا بعبوة شواظ وأوقعنا جنودا بين قتلى وجرحى بمشروع بيت لاهيا
lebanon 24
19/12/2024 01:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:50 | 2024-12-18
17:26 | 2024-12-18
17:24 | 2024-12-18
17:22 | 2024-12-18
17:20 | 2024-12-18
17:06 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24