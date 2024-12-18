Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: صدقت على خطة الهجوم ضد عشرات المنشآت الاستراتجية التابعة للحوثيين

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإيراني: لم تدخل أي طائرة مقاتلة إلى إيران خلال الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
19/12/2024 06:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني يتعهد بالرد على الهجوم الإسرائيلي وعدم التسامح معه
lebanon 24
19/12/2024 06:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع ورئيس الأركان يصادقان على خطط سلاح الجو لضرب إيران والقيادة العسكرية تنتظر الضوء الأخضر لتنفيذ الهجوم في أي لحظة
lebanon 24
19/12/2024 06:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي متوجهاً إلى قادة الحوثيين: الذراع الطويلة لإسرائيل ستصل إليكم
lebanon 24
19/12/2024 06:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:38 | 2024-12-18
23:34 | 2024-12-18
23:33 | 2024-12-18
23:33 | 2024-12-18
23:24 | 2024-12-18
23:19 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24