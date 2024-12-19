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"لبنان24": لليوم الثالث على التوالي تعمل الجرافات الإسرائيلية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في الناقورة

Lebanon 24
19-12-2024 | 02:21
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