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وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة: نعمل لرفع قانون قيصر الخاص بفرض عقوبات على سوريا كونه يعيق الاقتصاد ويؤثر على عملنا

Lebanon 24
19-12-2024 | 03:23
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