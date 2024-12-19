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بوتين: الدول الغربية تتواصل مع فصائل المعارضة السورية ولو كانوا إرهابيين لما فعلت ذلك وهذا يعني أنهم تغيروا

Lebanon 24
19-12-2024 | 06:13
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