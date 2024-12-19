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وزير الدفاع الإسرائيلي: أخطرت رئيس الأركان بأنني لن أصدق على تعيين لواءات جدد في الجيش الإسرائيلي حتى أتلقى كافة التحقيقات

Lebanon 24
19-12-2024 | 06:46
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