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رئيس الوزراء البريطاني: نحتاج وقف إطلاق النار في غزة فورا وهناك نقاشات مكثفة جارية لتحقيق ذلك

Lebanon 24
19-12-2024 | 10:51
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