Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج إلى أفعال حقيقية من القيادة الجديدة في دمشق من خلال مبدأ خطوة مقابل خطوة

Lebanon 24
19-12-2024 | 16:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: سياساتنا في سوريا ستكون على أساس خطوة مقابل خطوة
lebanon 24
20/12/2024 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد وسقوط الأسد كان تحريرا للسوريين
lebanon 24
20/12/2024 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعمل مع إدارة ترامب الجديدة بطريقة جيدة (الشرق)
lebanon 24
20/12/2024 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تتحدث عن مستقبل اللعلاقة مع سوريا: سنكثف اتصالاتنا المباشرة مع النظام الجديد
lebanon 24
20/12/2024 01:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:58 | 2024-12-19
17:56 | 2024-12-19
17:43 | 2024-12-19
17:36 | 2024-12-19
17:20 | 2024-12-19
17:17 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24