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بلومبرغ: مخزون النفط الإيراني العائم يصل لأعلى مستوى في 5 أشهر تحت وطأة العقوبات

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:13
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