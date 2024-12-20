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الجيش الإسرائيلي: تذكير إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال إلى أكثر من 60 قرية جنوبا

Lebanon 24
20-12-2024 | 01:16
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