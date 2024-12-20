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وسائل إعلام سورية: الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية الحميدية في الجولان السوري

Lebanon 24
20-12-2024 | 05:05
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