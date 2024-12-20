وجهاء قرى المنطقة العازلة في الجولان السوري بمحافظة القنيطرة نشروا بياناً يطالبون فيه الجيش الإسرائيلي بالانسحاب إلى ما وراء الخطوط الحدودية (الميادين)

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