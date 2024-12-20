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جنود إسرائيليون: بيانات متحدث الجيش حول أعداد الضحايا بغزة حولت مسألة القتل إلى منافسة بين الوحدات (صحيفة هآرتس)

Lebanon 24
20-12-2024 | 07:27
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