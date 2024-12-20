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عضو "الكنيست" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: الائتلاف الحالي يجر إسرائيل إلى صراع داخلي لا نهاية له (الميادين)

Lebanon 24
20-12-2024 | 07:44
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