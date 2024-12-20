Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة شاب سوري برصاص إسرائيلي خلال مظاهرة منددة بتوغل القوات الإسرائيلية غربي درعا (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
20-12-2024 | 08:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
19 شهيدا خلال الليلة الماضية جراء الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
20/12/2024 17:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يدعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا
lebanon 24
20/12/2024 17:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الدول العربية: ندين بشدة الأعمال الإسرائيلية المعادية والمتواصلة على أرض الجولان السوري المحتل
lebanon 24
20/12/2024 17:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 4 أشخاص أخلوا بالنظام خلال مظاهرة في القدس تطالب بصفقة تبادل
lebanon 24
20/12/2024 17:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:06 | 2024-12-20
09:42 | 2024-12-20
09:33 | 2024-12-20
09:24 | 2024-12-20
09:22 | 2024-12-20
09:21 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24