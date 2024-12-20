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سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن: أطلعت الرئيس ميقاتي على المراحل المتعلقة باعادة فتح السفارة الاماراتية في لبنان
Lebanon 24
20-12-2024
|
10:55
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